Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda, emekli vatandaşlar zam farklarını belirtilen tarihte alabilecekler.

SGK tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin banka ve PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Emekliler, zam farklarını almak için herhangi bir ek işlem yapmadan, maaşlarını aldıkları banka veya PTT şubelerine başvurabilecekler.

SGK Açıklamasında Yer Alan Bilgiler