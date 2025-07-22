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Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti

SGK, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farkının 25 Temmuz Cuma günü hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 17:44, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 17:46
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Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kapsamda, emekli vatandaşlar zam farklarını belirtilen tarihte alabilecekler.

SGK tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin banka ve PTT şubeleri üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi. Emekliler, zam farklarını almak için herhangi bir ek işlem yapmadan, maaşlarını aldıkları banka veya PTT şubelerine başvurabilecekler.

SGK Açıklamasında Yer Alan Bilgiler

  • Emekli Sandığı kapsamında aylık alan 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplam 12 milyar lira zam farkı ödenecek.
  • Zam farkları 25 Temmuz 2025 Cuma günü hesaplara yatırılacak.
  • Ödemeler, aylık alınan banka ve PTT şubelerinden çekilebilecek.

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