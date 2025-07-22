3 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınında tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Başsavcılığın soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanmış, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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