Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki en prestijli etkinliklerinden biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, bu yıl da çarpıcı tanıtımlara ev sahipliği yapıyor. Roketsan, fuarın ilk gününde Türkiye'nin ilk hipersonik balistik füzesi Tayfun Block 4'ü görücüye çıkardı.

Toplamda 2.300 kilogram ağırlığında ve 6,5 metre uzunluğunda olan Tayfun Block 4, 800 kilometrelik etkili menzili ile dikkat çekiyor. Füzenin özellikle yüksek sürat ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle ön plana çıktığı belirtiliyor.

IDEF 2025, 22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi başta olmak üzere Atatürk Havalimanı, WOW Otel ve Ataköy Marina gibi dört farklı lokasyonda gerçekleştiriliyor. Roketsan'ın standı, fuarın en çok ilgi gören bölümlerinden biri olurken Tayfun Block 4, ziyaretçilerin ve savunma sanayi uzmanlarının yakın takibine girdi.

Füzenin teknik ayrıntılarına ilişkin bilgiler ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak tanıtımı yapılan Tayfun Block 4'ün, Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde ulaştığı yeni seviyeyi temsil ettiği vurgulanıyor.