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Galatasaray, 'Bankalar Birliği yapılandırmasından' çıktı

Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırmasından" çıktığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 19:04, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 19:13
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Galatasaray, 'Bankalar Birliği yapılandırmasından' çıktı

Kulübün açıklamasında, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. " denildi.

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