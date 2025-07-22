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Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün

Roketsan, IDEF 2025'te GÖKBORA, EREN, 300 ER, Şimşek-2, AKATA ve TAYFUN BLOK-4 gibi çığır açan ürünlerini tanıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 20:20, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 20:26
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Roketsan, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ilk kez sergilediği 6 yeni ürününün tanıtımını gerçekleştirdi. Fuar, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetiminde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Roketsan, roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firması olarak fuarda son teknolojiye sahip 60'ın üzerinde savunma sistemiyle yer aldı. Şirketin IDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistemin tanıtımı da yapıldı.

Yeni Ürünlerin Tanıtımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi için çok anlamlı bir gün yaşadıklarını belirterek, uluslararası arenada gelinen son noktanın görüldüğü bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti. Görgün, Roketsan'ın ülkenin ihtiyaç duyduğu platformların vurucu güçlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiğini ve geliştirdiği mühendislik harikası ürünlerden bazılarının lansmanını yaptığını söyledi.

Tanıtılan 6 Yeni Sistem

  • GÖKBORA Füzesi: 100 milin üzerindeki hedefleri imha edebilecek görüş ötesi havadan havaya füze. Özellikle KAAN ve KIZILELMA platformlarının iç istasyonundan fırlatılacak ve ramjet motoruyla üstün hava-hava özelliklerine sahip olacak.
  • EREN Dolanan Mühimmat: 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip, farklı platformlardan atılabilen ve hem hava hem de yer hedeflerine angaje olabilen dolanan mühimmat. SİHA'ların savaş alanındaki gücüne güç katacak.
  • 300 ER Füzesi: 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle SİHA'ların etki alanını üst noktaya çıkaracak balistik füze teknolojisine sahip yeni nesil füze.
  • Şimşek-2 Uydu Fırlatma Aracı: 40 metreye yakın yüksekliğe sahip, 1,5 tonluk faydalı yükü 700 kilometrenin üzerindeki bir yörüngeye taşıyabilen iki kademe sıvı yakıtlı itki sisteminden oluşan gelişmiş bir uzay aracı.
  • AKATA Kapsüllü ATMACA Projesi: Denizaltılara fırlatılan ve hem hava hem de deniz hedeflerine angaje olabilen seyir füzesi kabiliyetiyle denizaltıların kuvvet çarpanını artıracak.
  • TAYFUN BLOK-4 Hipersonik Füze: Hipersonik hıza sahip, 10 metre boyunda ve 7.200 kilo ağırlığında, TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak.

Savunma Sanayisinde Yeni Dönem

Tanıtılan yeni ürünlerin öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerine, ardından dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerine güç çarpanı olarak çok ciddi etkiler yapacağı vurgulandı. Modern harp ortamında özellikle hipersonik balistik füzelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, yıl sonu itibarıyla bu sistemlerin envantere ilk kez dahil edileceğini ve balistik füze kapsamındaki en önemli caydırıcı unsurlardan biri olacağını belirtti.

Tanıtım törenine çok sayıda askeri yetkili, savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin ve kamu kurumlarının yetkilileri ile yabancı davetliler katıldı.


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