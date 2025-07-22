Çay Üreticisinin Sorununa Ombudsmanlık El Attı!

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, vatandaş ile idare arasında bir dostluk köprüsü oluşturduklarını belirterek, başvuruların ardından sorunların çözümü için kamu denetçisi ve uzmanlarının idareyle gerekli görüşmeleri yaptığını, çoğu sorunun yazışmaya bile gerek kalmadan çözüldüğünü ifade etti. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Ombudsman Rizelilerle Buluşuyor' toplantısında, kamu denetçiliği kurumunun rolü ve vatandaşların hak arama yolları ele alındı. Programa çok sayıda kamu yöneticisi ve vatandaş katıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü

Ombudsman Mehmet Akarca, kurumun anayasal ve yasal bir kurum olduğunu, gücünü anayasadan aldığını ve TBMM Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı. Amaçlarının, kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak ve idarenin iş ve eylemlerini insan haklarına dayalı adalet anlayışıyla inceleyip tavsiyelerde bulunmak olduğunu belirtti. Başvuruların web sayfası, e-Devlet, dilekçe, kaymakamlıklar ve valilikler aracılığıyla kolayca yapılabildiğini, herhangi bir ücret alınmadığını ve halkın ücretsiz avukatlığını üstlendiklerini söyledi.

Başvuru Süreci ve Çözüm Yöntemleri

Başvurular ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Mahkemeye gitmeden önce başvurulabilecek bir kurum.

İdarenin her türlü iş ve eylemi yargısal denetime tabi.

Sorunların çoğu yazışmaya gerek kalmadan çözülebiliyor.

Çay Müstahsillerinin Sorunları

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, serbest kürsüde çay üreticileri adına başvuruda bulunduğunu açıkladı. ÇAYKUR'un günlük çay alım kapasitesinin 9 bin 250 ton olduğunu, ancak bu dönemde üreticiler tarafından yaklaşık 18 bin ton yaş çay kesildiğini belirtti. Özel sektörün ise çayı yaklaşık 25,44 lira olan bedelin altında aldığını, bunun da üreticileri mağdur ettiğini ifade etti. Bu durumun temel insan hakkı ihlali olduğunu ve Kamu Denetçiliği'nin inceleme yapmasını talep etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



