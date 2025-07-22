Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsa Divanlı Mahallesi'nde Emir Ç. (47) kendi iş yerinde tartıştığı eşi Nazlı Ç'ye (45) silahla ateş etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net