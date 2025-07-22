Bakan Yumaklı: Bugün Türkiye'de başlayan 3 yangınımız var

Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Gözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararında
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatile girmesi kararı Resmi Gazete'de
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İzmir'de 24 saatlik su kesintisi
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
İstanbul'da sağlıkta rekor: 80 milyon muayene, 1,2 milyon ameliyat
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Eski Tip Ehliyetler İçin Son 10 Gün: Yenileme Nasıl Yapılır?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
Bakan Yumaklı Açıkladı: Alevlerle Mücadelede Son Durum
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
TBMM'den Tarihi Kararlar: Yasama Yılında Neler Oldu?
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Yılmaz: Enflasyonda yıl sonunda yüzde 30'un altını göreceğiz
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
Bahçeli'den Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklaması
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
BIST 100 Endeksi Yüzde 2,41 Artışla Rekor Kırdı!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yumaklı: Bugün Türkiye'de başlayan 3 yangınımız var

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bilecik'te 3 gündür süren ve 4 köyün tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın bölgesinde yetkililerden bilgi aldı. Yumaklı, "Bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele ettik. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla'da devam eden yangınlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2025 23:27, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2025 23:59
Yazdır
Bakan Yumaklı: Bugün Türkiye'de başlayan 3 yangınımız var

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik'in Osmaneli ilçesine ilerlemişti. Yangın sonrası ilçeye bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı burada yaptığı açıklamada, "Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Sakarya'nın Taşoluk ve Hacılar köyünde herhangi bir risk kalmadığı için dönüşler kontrollü bir şekilde başladı. Bilecik Osmaneli ilçe sınırları içerisindeki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerindeki 340 vatandaşımız tedbir amaçlı güvenli bölgeye alındılar. Bu köylerde şu an için AFAD tarafından tespitlerimizde 6 depo amaçlı kullanılan küçük ölçekli yapı zarar gördü. Yangının Osmaneli ilçe merkezine ulaşmasıyla birlikte D-650 karayolu tedbiren kapatılarak, Osmaneli ilçe merkezine yönlendirildi. Yangın süresince gece ve sabah saat 11.00'e kadar yoğun duman ve sis sebebiyle hava araçlarımız çalışamaz duruma gelmişti. Saatte yaklaşık hızı 50 kilometreye yaklaşan rüzgar, kararsız rüzgar, belli bir yönde ilerlediğini düşünerek pozisyon aldığımız ama daha sonra terse dönerek arkadaşlarımızın da zaman zaman tehlike atlattığı bir ortam bize yaşattı maalesef. Gün içerisinde 8 uçak, 14 helikopter, 370 kara aracı, muhtelif türden araçlar ve bin 500 personelle var gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Daha önce söndürülmüş alanlarda yeniden alevlenmeler oldu. Dört farklı noktada arkadaşlarımız mücadele ettiler. Onlardan ikisinde risk kalmazken, diğer iki noktadaki yangınlar devam ediyor. Bütün arkadaşlarımız gece boyunca müdahaleye devam edecekler, gerekli tertibatı almış durumdalar. Osmaneli ilçe merkezi ile ilgili herhangi bir riskin olmadığını buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var"

Bakan Yumaklı, "Sakarya'da başlayıp Bilecik'e geçen bu yangının dışında farklı illerde yangınlarla da mücadele etti ekiplerimiz. Bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele ettik. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı. Bugün başlayan ve devam eden üç yangın var. Bunlardan bir tanesi Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ve İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Bunlarla ilgili arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor enerjilerinin düşürüldü ve gece boyu müdahaleyle inşallah yarın itibari ile güzel haberler vereceğimiz yönünde. Yangınla alakalı herhangi bir can kaybımızın olmaması en büyük sevincimiz, mutluluğum" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber