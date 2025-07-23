İstanbul açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
İstanbul açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 07:26, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 07:41
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Beykoz Keçilik Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, BAYRAK-1 botumuzca yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı."