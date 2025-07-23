15 yaşındaki çocuk tartıştığı pamuk şekerciyi bıçakladı
Aydın'da tartıştığı pamuk şeker satıcısını bıçaklayan 15 yaşındaki çocuk, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 07:34, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 08:51
Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda pamuk şeker satıcısı N.G. (47) ile 15 yaşındaki K.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K.D., N.G.'yi bacağından bıçaklayarak kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Yaralı N.G., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken kaçan K.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.