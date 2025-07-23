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Rock müziğin efsanesi hayatını kaybetti

Heavy metal müzik tarzının efsane ismi Ozzy Osbourne, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 07:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 07:49
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Rock müziğin efsanesi hayatını kaybetti

Heavy metal müziğin efsanevi isimlerinden ve Black Sabbath grubunun karanlık imajıyla özdeşleşen vokalisti Ozzy Osbourne, hayatını kaybetti. Ölüm haberi, sanatçının birkaç hafta önce sahneye veda ettiği son konserinin hemen ardından geldi.

Ailesi tarafından yapılan duyuruda "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesi son anlarında yanındaydı ve etrafı onu sevenlerle çevriliydi. Bu zor zamanda aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" denildi.

Osbourne, 2020 yılında yaşadığı bir düşmenin ardından Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

Sahneye kimi zaman tamamen siyah kıyafetlerle, kimi zaman da yarı çıplak çıkan Osbourne, sözleri, tavırları ve gösterileriyle sık sık muhafazakar çevrelerin hedefinde yer almıştı. Özellikle sahnedeyken canlı bir yarasanın başını ısırmasıyla büyük tartışmalara neden olmuştu.

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