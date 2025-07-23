Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı yeni yönetmeliğe göre, Türkiye'de izinsiz çalıştırılan yabancı uyruklular ve ailelerinin sınır dışı edilme sürecine ilişkin tüm masraflar artık işverene ait olacak. Bu düzenleme, hem işverenlerin sorumluluklarını artırmakta hem de yabancıların haklarını koruma amacı taşımaktadır. Yönetmelik, izinsiz çalıştırılan yabancıların yanı sıra onların eş ve çocuklarının da konaklama, dönüş ve sağlık giderlerinin işveren tarafından karşılanmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, sınır dışı edilme kararı alınan yabancıların geri gönderme merkezlerindeki barınma maliyetleri de işverenin yükümlülüğüne dahil edilmiştir.

Yönetmeliğin Detayları

Çalışma izni olmaksızın istihdam edilen yabancıların yanı sıra eş ve çocuklarının konaklama, dönüş ve sağlık giderleri işveren tarafından ödenecek.

yanı sıra eş ve çocuklarının konaklama, dönüş ve sağlık giderleri işveren tarafından ödenecek. Sınır dışı edilme kararı alınan yabancıların geri gönderme merkezlerindeki barınma maliyetleri, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından her mali yıl başında sabit bir tutar olarak belirlenecek.

tarafından her mali yıl başında sabit bir tutar olarak belirlenecek. Bu tutarlar, 3 ayı geçmeyen idari gözetim süresi boyunca yapılan harcamaları kapsayacak şekilde hesaplanacak.

boyunca yapılan harcamaları kapsayacak şekilde hesaplanacak. Masraflar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek.

çerçevesinde işverenden veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Uygulamanın yürürlüğe girmesi için 6 aylık geçiş süreci öngörülüyor.

İşverenler İçin Yeni Yükümlülükler

Bu yeni yönetmelik ile birlikte, Türkiye'de izinsiz yabancı çalıştıran işverenler ciddi mali sorumluluklarla karşı karşıya kalacak. Özellikle sınır dışı edilme sürecinde ortaya çıkan tüm masrafların işveren tarafından karşılanacak olması, işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 6 aylık geçiş süreci sonunda uygulama tam anlamıyla yürürlüğe girecek ve denetimler sıkılaştırılacaktır.



