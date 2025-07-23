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Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin adresi yine İstanbul

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 08:27, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 08:29
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Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinin adresi yine İstanbul

Moskova'nın başmüzakerecisi Vladimir Medinski Rus heyetin başkanlığını yapacak. Ukrayna heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov olacak.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son 5 ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

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