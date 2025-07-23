Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kongrede ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılığın bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu değerlerin vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde ise en büyük gücümüz olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam edildiğini ifade etti.

Erzurum Kongresi'nin Önemi

Aziz milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran ve istiklal mücadelemizin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici rol oynayan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Kongrede Vurgulanan İlkeler

Erzurum Kongresi , bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür.

, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, milli iradenin vurgulandığı ulusal bir kongreye dönüşmüştür. Kongre'de "Manda ve himaye kabul olunamaz" ilkesiyle milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü vurgulanmıştır.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Kongrede ortaya çıkan şuur, azim ve kararlılık bugün de birlik ve beraberliğimizin temeli, vatan ve bayrak sevgimizin sembolü, geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu güçle, Türkiye Yüzyılı hedefine hızla ilerlemeye devam ediyoruz.

Bağımsızlık Mücadelesinin Kahramanları

Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanları saygı ve minnetle yad edilmektedir. Tüm vatandaşlar en kalbi duygularla selamlanmaktadır.

Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının 86. yıl dönümü kutladı

Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi olarak değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak değerlendirmiş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür. Hatay halkı, kendi iradesiyle verdiği karar sonucunda 29 Haziran 1939'da Türkiye'ye katılma yönünde oy kullanmış ve 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay resmen ana vatana kavuşmuştur.

Hatay'ın Katılımının Önemi

Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün sembolüdür.

sembolüdür. Sabırlı diplomasi anlayışının başarısıdır.

başarısıdır. Millet iradesinin zaferi olarak tarihe geçmiştir.

Hatay'ın Katılımının Yıl Dönümü Kutlaması

Erdoğan, milletimizin tarihindeki en gurur verici gelişmelerden biri olan Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutladığını ifade etti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere bu kutsal davada emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve mücadele eden herkesi rahmetle andığını belirtti. Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularıyla selamladı.



