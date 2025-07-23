Kavgayı Ayırmak İstedi, Bıçaklandı; Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan trafik kazası sonrası çıkan kavgada, kavgayı ayırmak isterken aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden 3 çocuk babası Alkan E'nin cenazesi, sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik kazasının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu üzücü olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Alkan E'nin cenazesi, Yeşilköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Yakınlarının ifadelerine göre, Alkan Ergin kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle vefat etti. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Alkan E , kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı.

, kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklandı. Kavgada Süleyman E. , Habib E. ve Ali E. yaralandı.

, ve yaralandı. Olayın failleri yakalandı.

Yakınlarının Açıklamaları

Mehmet Ali E, "Samandağ halkı olarak başımız sağ olsun. Burada gerçekleşen canice ölüme sebebiyet verenler yakalandı. Faillerin kimlikleri ve benimsedikleri kültür üzerinden yargılayıp suçlamak bizim acılarımızı ve yaralarımızın artmasına neden oluyorlar. Biz bu üslubu kabul etmiyoruz ve benimsemiyoruz. Bu mahallede masum ve sadece kavgayı ayırmaya gelen bir insan öldü. Bu olayın failleri yakalandı ve gerekli cezalar verilir. Başımız sağ olsun. Samandağ'ın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.