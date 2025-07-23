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Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler

Türkiye'de lisans mezunlarında istihdam oranı 2024'te yüzde 75,0 olarak gerçekleşti. Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek 5 bölümün sırasıyla Pilotaj, Matematik mühendisliği, Uzay mühendisliği, Tıp, Uçak mühendisliği olduğu görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 10:14
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Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler

Türkiye İstatistik Kurumu, "Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri, 2024" haber bültenini yayımladı.

Buna göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023'te yüzde 75,6 iken, 2024'te yüzde 75,0 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023'te yüzde 67,7 iken 2024'te yüzde 66,4 olarak hesaplandı.

Lisans ve Ön Lisans Mezunlarında Kayıtlı İstihdam Oranları

  • Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler: tıp (%96,4), özel eğitim öğretmenliği (%95,1), elektrik öğretmenliği (%92,4), dil ve konuşma terapisi (%91,9) ve elektronik öğretmenliği (%91,9).
  • Lisans alanında en yüksek kayıtlı istihdam oranı: sağlık ve refah (%86,7), mühendislik, imalat ve inşaat (%82,9), bilişim ve iletişim teknolojileri (%78,7), eğitim (%77,6) ve tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%74,6).
  • Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler: polis meslek eğitimi (%92,3), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,2), endüstriyel kalıpçılık (%87,4), metalurji (%85,2) ve doğalgaz ve tesisatı teknolojisi (%84,5).
  • Ön lisans alanında en yüksek kayıtlı istihdam oranı: mühendislik, imalat ve inşaat (%76,9), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,0), hizmetler (%70,7), bilişim ve iletişim teknolojileri (%69,1) ve tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%68,6).

Lisans ve Ön Lisans Mezunlarında İlk İş Bulma Süresi

  • Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay.
  • Ön lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 16,0 ay.
  • Lisans bölümlerinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm: dil ve konuşma terapisi (2,2 ay).
  • Lisans alanında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan: sağlık ve refah (8,9 ay).
  • Ön lisans bölümlerinde ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu bölüm: polis meslek eğitimi (2,9 ay).
  • Ön lisans alanında ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu alan: hizmetler (13,7 ay).

Kazanç Durumları

  • Lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler: pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ve uçak mühendisliği.
  • Ön lisans mezunlarında aylık ortalama kazancı en yüksek olan bölümler: polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı.

Kendi Alanında Çalışma Oranları

  • Lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %56,1.
  • Ön lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %51,0.
  • Lisans alanında en yüksek uyum: sağlık ve refah (%79,9), iş, yönetim ve hukuk (%79,4), eğitim (%63,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,7) ve bilişim ve iletişim teknolojileri (%56,8). En düşük uyum ise sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında (%20,1) gerçekleşti.
  • Ön lisans alanında en yüksek uyum: iş, yönetim ve hukuk (%64,8), mühendislik, imalat ve inşaat (%60,0), hizmetler (%59,1), sağlık ve refah (%44,5) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%44,0). En düşük uyum ise sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında (%8,0) gerçekleşti.

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