Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlarken, spor sektörü öne çıktı. ABD-Japonya anlaşması sonrası küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 10:36, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 10:37
Yazdır
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 10.645,12 puandan başladı. Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.616,18 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile spor oldu.
  • Tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber