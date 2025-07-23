Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 yükselişle 10.645,12 puandan başladı. Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 10.616,18 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,04 puan ve yüzde 0,27 artışla 10.645,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,73 ile spor oldu.

oldu. Tek kaybettiren ise yüzde 0,03 ile turizm sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de ise haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.



