Kamu-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Türkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurular Artıyor
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Gölpazarı'nda Ormana Sıçrayan Yangında 95 Küçükbaş Telef Oldu
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Kiracı oranı en yüksek ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Sıcaklıklar Artıyor, Doğu Karadeniz'de Yağış Bekleniyor
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Kamu-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi 429 taleple masaya oturacağını duyurdu. Konfederasyon, kamu çalışanları ve emekliler için ekonomik, sosyal ve özlük haklar yönünden köklü reformlar talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 10:47, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 11:44
Yazdır
Kamu-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, 1 Ağustos Cuma günü başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde bir basın açıklaması yaptı. Sendika, kamu görevlileri ve emekliler adına hazırladığı 7 ana başlık altında toplanmış 429 talep ile görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

Konfederasyon, bugüne dek gerçekleştirilen toplu sözleşmelerin kamu çalışanlarının haklarında anlamlı iyileşmeler sağlamadığını belirtti. Görüşmelerin verimsiz ve istişareden uzak bir yapıya dönüştüğüne dikkat çekildi. Ayrıca, kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi için daha kapsayıcı ve adil bir süreç talep edildi.

"TEK KİŞİ KARAR VERMEMELİ"

  • Kamu-Sen, 6,5 milyon kamu görevlisi ve emeklinin haklarının tek bir yetkili sendika temsilcisinin kararıyla belirlenmesinin demokratik olmadığını vurguladı. Hakem Kurulu'na tüm konfederasyonların başvurabilmesinin sağlanması gerektiği ifade edildi.

"HEDEF ENFLASYON GERÇEK ENFLASYONU YANSITMIYOR"

  • Sendika, maaş artışlarında hedeflenen enflasyon oranlarının baz alınmasına tepki gösterdi. "Gerçek enflasyon pazarda hissediliyor, memur maaşları eriyor" açıklamasında bulunularak, kamu çalışanlarının hedef enflasyon girdabına mahküm edilmemesi gerektiği ifade edildi.

MEMURUN MAAŞI 2026'DA 84 BİN TL OLMALI

  • Türkiye Kamu-Sen, en düşük memur maaşının 2026 sonunda 84 bin 704 TL, 2027 sonunda ise 122 bin 991 TL olması gerektiğini açıkladı. Ayrıca memur maaşlarına 2026 yılı için refah payı dahil toplamda %92,3; 2027 için ise %45,2 oranında zam talep edildi.

KİRA YARDIMI VE BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI TALEBİ

  • Yüksek kiralar nedeniyle büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının mağduriyetine dikkat çeken sendika, aylık 20 bin TL kira yardımı ve 6 bin TL büyükşehir tazminatı ödenmesini talep etti.

SOSYAL YARDIMLAR ARTIRILSIN

  • Kamu-Sen ayrıca, doğum, ölüm, eğitim, evlenme gibi sosyal yardım kalemlerinin artırılması; tüm çalışanlara bayram ikramiyesi verilmesi; yemek hizmetinden ücretsiz yararlanma gibi birçok talebi de masaya taşıyacaklarını belirtti.

TEK KALEM MAAŞ, EK GÖSTERGE, GELİR VERGİSİ

  • Sendika, tek kalem maaş sistemine geçilmesi, 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisinin %15'te sabitlenmesi gibi köklü düzenlemeler talep etti.

KADRO, LİYAKAT, GÖREVDE YÜKSELME

  • Sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınmasını, liyakat esaslı istihdamı ve yazılı sınava dayalı görevde yükselmeyi savunan Kamu-Sen, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması gibi taleplerini de duyurdu.

"MEMUR MUTLU OLURSA TÜRKİYE DE MUTLU OLUR"

Türkiye Kamu-Sen, açıklamasının sonunda kamu çalışanlarının haklarını kararlılıkla savunacaklarını vurgulayarak, "Bu mücadele yalnızca memurun değil, Türkiye'nin geleceğinin mücadelesidir" ifadesine yer verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber