TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) bu yıl 2,5 milyon öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonuçları açıklandı.

40 soruluk matematik bölümünde adayların neredeyse yarısı yalnızca 3 soruyu doğru yanıtlayabildi. 305 bin öğrenci ise hiçbir soruyu yapamadı.

Uzmanlar, bu yıl sözel testlerin sayısala göre fazla zorlamadığını ve bu nedenle sıralamalarda yığılma olabileceğini belirtiyor. Bu durum, adayların istedikleri üniversitelere girememe riskini artırıyor.

Matematik Testinde Zorluklar

Matematik Eğitimi Kooperatifi Kurucusu Doç. Dr. Burak Karabey, 40 soruyu 100 dakika altında çözmenin çok zor olduğuna dikkat çekti. Karabey, "Bir alanın bu kadar vakit alıyor olması gerçekten üzücü." diyerek, sıfır doğru yapanların geçen seneye göre neredeyse iki katına çıktığını ifade etti.

Sözel Testlerde Durum

Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "Sözel alanın içerisine fazlaca sayısalcı ya da eşit ağırlıkçı girmemiş. Bu çocuklar kendi aralarında sıralanmış gibi bir durum söz konusu." şeklinde konuştu.

Sözelciler İçin Uyarılar

Soğuk, sözel tercih yapacak öğrencilerin iyimser sıralamalara bu yıl pek aldanmaması ve çok daha ihtiyatlı tercih yapmaları gerektiğini vurguladı.

"Öğrenci şu an 5 bindeyse, geçen yıl itibarıyla 4 bin alan, 3 bin alan, 5 bin alan yerleri kesin kazanırım gözüyle bakmamalı. Daha düşük sıralamalardan da yerleri mutlaka tercih listesinde bulundurmalı. Bu yıl en çok dikkat etmesi gereken kesim sözelciler."

Kaynak:NTV