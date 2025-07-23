Otomotiv yan sanayide rekor ihracat! 202 ülkeye satış

Türkiye, 2024 yılının ilk yarısında 202 ülkeye toplamda 7 milyar 679 milyon 202 bin dolar değerinde otomotiv yan sanayi ihracatı gerçekleştirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde otomotiv yan sanayi ürünleri, toplam otomotiv ihracatının yüzde 38,4'ünü oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,17 artış yaşandı ve ihracat rakamı 7 milyar 233 milyon 155 bin dolardan bu yıl 7 milyar 679 milyon 202 bin dolara yükseldi.

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler

Almanya : 1 milyar 666 milyon 660 bin dolar (yüzde 5,3 artış)

: 1 milyar 666 milyon 660 bin dolar (yüzde 5,3 artış) Fransa : 542 milyon 507 bin dolar (yüzde 13,6 artış)

: 542 milyon 507 bin dolar (yüzde 13,6 artış) ABD : 527 milyon 98 bin dolar (yüzde 7,4 artış)

: 527 milyon 98 bin dolar (yüzde 7,4 artış) Romanya : 509 milyon 621 bin dolar

: 509 milyon 621 bin dolar İtalya: 454 milyon 73 bin dolar

İspanya'ya İhracatta Büyük Artış

Otomotiv yan sanayi ihracatında İspanya, geçen yılın ilk altı ayında 332 milyon 199 bin dolarlık ihracatla öne çıkarken, bu yılın aynı döneminde dış satımını yüzde 32,5 artırarak 440 milyon 216 bin dolara yükseltti.

Diğer Önemli Pazarlar ve Toplamlar

Birleşik Krallık : 359 milyon 656 bin dolar (yüzde 0,6 azalış)

: 359 milyon 656 bin dolar (yüzde 0,6 azalış) Polonya : 346 milyon 930 bin dolar (yüzde 11 artış)

: 346 milyon 930 bin dolar (yüzde 11 artış) Çekya : 194 milyon 591 bin dolar (yüzde 27,5 artış)

: 194 milyon 591 bin dolar (yüzde 27,5 artış) Belçika: 188 milyon 761 bin dolar (yüzde 11,7 artış)

İlk 10 ülkeye yapılan yan sanayi ihracatı toplamda 5 milyar 230 milyon 117 bin dolar olarak kaydedildi. Geriye kalan 192 ülkeye ise toplamda 2 milyar 449 milyon 89 bin dolar değerinde yan sanayi ürünü ihraç edildi. Ayrıca, Türkiye'den yan sanayi ihracatı yapılan 202'nci ülke olan Cayman Adaları'na ise sadece 54 dolar değerinde ürün gönderildi.



