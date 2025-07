Öz İplik-İş'ten Tekstil Sektörü ve İstihdam İçin Acil Çağrı

Öz İplik İş Sendikası emekçilerin haklarının korunması, kadın istihdamının desteklenmesi ve sektöre yönelik yapısal önlemler alınması için hükümete ve işverenlere çağrıda bulundu.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay'ın açıklamaları şu şekilde:

Ülkemizin en köklü ve en fazla istihdam sağlayan sektörlerinden biri olan, tekstil ve hazır giyim sanayisinin, içinde bulunduğu derin sıkıntı ve emekçilerin durumuna dikkat çekmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere sizlerle her yıl bir araya geliyoruz. Sektörümüzle ilgili tabloyu tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyoruz. Biz her ne dediysek, her ne uyarı da bulunduysak, sonrasında gelen aylarda maalesef tüm söylediklerimizi yaşadık ve hala da yaşıyoruz.

Çalışma hayatında ciddi sorunlar bulunuyor. Genel ücretlerdeki düşüklük yanında, sendikalar örgütlenmede ciddi sorunlar yaşıyor.

Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörü, üretim gücü ve yeteneğini korumaya çalışıyor.

Öz İplik-İş Sendikası, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan daralmaya ve istihdam kaybına dikkat çekerek, acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen sendika, hem basın emekçilerine dayanışma mesajı verdi hem de sektörün karşı karşıya olduğu krizi gündeme taşıdı. Sektörün Türkiye'nin en köklü ve en fazla istihdam sağlayan alanlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Ancak, ekonomik gelişmeler ve sıkı para politikalarının imalat sanayiine olumsuz etkileri nedeniyle istihdam kayıpları yaşanıyor. Firma sayısındaki azalma, ithalatta artış ve bazı Türk firmalarının yurt dışında üretime başlaması sektörün karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Yaşanan Sorunlar

İstihdam kaybı: 2022 sonunda 1 milyon 305 bin olan istihdam, 2025 Nisan ayı itibarıyla 990 bine geriledi.

2022 sonunda 1 milyon 305 bin olan istihdam, 2025 Nisan ayı itibarıyla 990 bine geriledi. İşyeri kapanmaları: Bir önceki yıla göre işyeri sayısı 2 bin 960 azaldı.

Bir önceki yıla göre işyeri sayısı 2 bin 960 azaldı. İhracat ve ithalat dengesi: 2024 sonunda hazır giyim ihracatı yüzde 10 azalırken, ithalat yüzde 55,42 arttı.

2024 sonunda hazır giyim ihracatı yüzde 10 azalırken, ithalat yüzde 55,42 arttı. Küresel rekabet: Maliyet baskısı nedeniyle bazı firmalar üretimi MENA ve Güney Asya ülkelerine kaydırıyor.

Maliyet baskısı nedeniyle bazı firmalar üretimi MENA ve Güney Asya ülkelerine kaydırıyor. Tarife savaşları: ABD ve Avrupa pazarlarında düşük tarifelerle rekabet zorlaşıyor.

Sektörün Kadın İstihdamındaki Rolü

İmalat sanayiinde çalışan kadınların yüzde 35-40'ı, tekstil ve hazır giyim sektöründe istihdam ediliyor. Hazır giyimde kadın çalışan sayısı erkeklerden fazla olup, bu alan emekçi kadınların kalesi olarak öne çıkıyor.

Sendika Çözüm Önerilerini 6 Başlıkta Sıraladı:

Emekçinin örgütlenme hakkının güvence altına alınması

Asgari ücret tespit komisyonundaki sorunların çözülmesi

Asgari ücrete insanca yaşamı sağlayacak artış yapılması

KOBİ'lere çalışan başına verilen desteğin ölçek gözetmeksizin tüm firmalara yayılması

EYT ile kaybedilen kalifiye iş gücünün işletmelere dönüşünü sağlayacak destekler verilmesi

Kadınların iş gücüne katılımının artırılması için desteklerin gözden geçirilmesi

Küresel Gelişmelerin Sektöre Etkisi

Dünya Bankası Haziran 2025 raporu, global ekonomideki yavaşlamaya ve Avrupa-Orta Asya grubunun büyüme hızında aşağı yönlü revizyona dikkat çekiyor. Avrupa, Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ana pazarı konumunda olduğundan bu gelişmeler sektörü doğrudan etkiliyor.

Sonuç ve Çağrı

Öz İplik-İş Sendikası, sektörün yaşadığı krizin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal adaletin görmezden gelindiği bir düzene yol açtığını belirterek, tüm paydaşları emeği ve sanayiyi koruyucu yaklaşımlar geliştirmeye davet etti. Emekçilerin örgütlenmeye, kamuoyunun ise emekçilerin yanında olmaya çağrıldığı toplantıda, sektörün geleceği için acil önlem alınmasının gerekliliği bir kez daha vurgulandı.