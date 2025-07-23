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HAVELSAN kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük ediyor

HAVELSAN İş Geliştirme Direktörü Arif Furkan Mendi, geliştirdikleri yapay zeka platformu MAIN ile kurumlara yüksek standartlı veri güvenliği sağladıklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 11:50, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 11:52
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HAVELSAN kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük ediyor

Fuarda sergiledikleri yapay zeka platformu MAIN'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mendi, ürünün kurumsal kullanım için tasarlandığını, bu nedenle kapalı devre özelliğinin bulunduğunu söyledi.

MAIN'in, internet bağlantısı olmayan ortamlarda da yapay zeka asistanı olarak hizmet verdiğine dikkati çeken Mendi, kurumlarda büyük miktarda veri tutulduğunu, bu verilerin anlamlandırılması, yapay zekaya hazır hale getirilmesi için altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti.

HAVELSAN olarak öncelikle bu altyapıyı oluşturduklarını vurgulayan Mendi, "MAIN'le, büyük ortamlardaki verileri akıllandırıp bir asistan haline dönüştürüyoruz ve kurumlara daha yüksek kalitede hizmet sunarak verimliliklerini artırmak için kullanıyoruz." dedi.

"Çok farklı uygulamalara hizmet verebilecek bir altyapı sunuyoruz"

Gemini veya ChatGPT'nin kullanımına günlük hayatta sıkça yer verildiğini dile getiren Mendi, bu uygulamaların yapay zeka asistanı olarak kullanılmasına rağmen kurumsal formata uygun olmadığını ifade etti.

Mendi, bu uygulamalarda veri güvenliği problemlerinin yaşanabileceğine işaret ederek, "Özellikle veri güvenliği anlamında bu verilerin dışarıya çıkması, internet bağlantısıyla tüm dünyaya açılması, çok doğru yaklaşımlar değil. Siber güvenlik anlamında da ciddi riskler barındırıyor. MAIN'le, kurumların yapay zekayı kullanabilmesi için bir altyapı oluşturuyoruz. Bu sayede tamamen güvenli bir altyapıyla yapay zeka hizmetini alabiliyorlar." diye konuştu.

HAVELSAN sunucularıyla kurumlara verileri altyapılı şekilde sunduklarını dile getiren Mendi, bu şekilde verilerin kurum dışına çıkmasına izin vermediklerini, kurumların yapay zekanın getirdiği verimlilik ve az maliyet gibi çeşitli avantajlardan faydalanmalarına olanak sağladıklarını söyledi.

"Çeşitli segmentlere hizmet veriyoruz"

Mendi, MAIN ile çok farklı parametreli modeller geliştirdikleri bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Bugün 9 milyar, 70 milyar ve daha yüksek parametreli modellerimiz de mevcut. Kurumlardaki veriye göre farklı modellerimizi kullanıyoruz. Çeşitli segmentlere hizmet veriyoruz ve ihtiyaca göre tasarlanan bir yapay zeka asistanından bahsediyoruz. Bunun yanında, askeri tarafta da kullanılabilecek bir altyapı sağlıyoruz. Yazılım süreçlerinin optimize edilebilmesi için yazılım geliştirme asistanı olarak hizmet verebiliyoruz. Düşük kod geliştirim platformuyla, yazılım geliştirme anlamında da hızlı uygulamaların oluşturulması noktasında hizmet sağlıyoruz yani yapay zekayı temel alıp çok farklı uygulamalara hizmet verebilecek bir altyapı sunuyoruz."

HAVELSAN olarak kamudaki dijital dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Mendi, MAIN ile kamu kuruluşlarında yer alan büyük miktardaki veriyi daha anlamlı hale getirebilmeyi ve verimliliği arttırabilmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Mendi, "Öncelikli hedefimiz, kamudaki dönüşümü tamamlamak. Daha sonrasında ise bunu tüm Türkiye'ye yaymayı ve en nihayetinde son kullanıcılara ulaşabilecek bir yapı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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