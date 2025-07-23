Ankara Sincan'da Haciz İşleminde 2 Kişi Tutuklandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde gerçekleştirilen haciz işlemi sırasında yaşanan silahlı saldırı sonucunda, bir icra memuru, bir avukat ve bir vatandaş yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dört şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Batı Adliyesi'ne getirildi. Burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiler.

Soruşturma Süreci ve Sonuçları