Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede "Dumansız Türkiye" temasıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, yerinde ve çapraz denetimlere ağırlık verilecek, sigara bırakma polikliniklerinin sayısı artırılacak ve yerinde sigara polikliniği hizmete sunulacak. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, tütün ve tütün ürünleriyle mücadeledeki yeni yol haritasını detaylandırdı.

Tütün Kullanımının Etkileri ve Mücadele Stratejileri

Dünyada yılda yaklaşık 8 milyon kişi sigara ve tütün ürünlerinin kullanımına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Ayrıca, 1,3 milyon kişi de sigaranın pasif etkilerinden dolayı yaşamını yitiriyor. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 100 bin vatandaş sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Tütünle mücadelede etkinliğin giderek arttığına dikkat çeken Demirkol, sigara bırakma poliklinik sayısının 700'e ulaştığını ve yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Sigara Bırakma Poliklinikleri ve Hizmetler

Tüm ilçelerde, hastanelerde ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma polikliniği hizmeti sunulacak.

ALO 171 hattı , sigara bırakmak isteyen vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

, sigara bırakmak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Polikliniklerde psikologların desteğiyle uzman sertifikalı hekimler danışmanlık hizmeti sunuyor ve ücretsiz ilaç desteği sağlanıyor.

Denetimler ve Yasal Uygulamalar

4207 sayılı Kanun gereği, kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak. Temiz ve dumansız hava sahası için yerinde ve çapraz denetimler artarak devam ediyor. Bu yılın başından itibaren iller ve ilçeler arası çapraz denetimler yapıldı ve yaklaşık 4 bine yakın ihlal cezalandırıldı. Özellikle 3 büyük ilde 1000'e yakın ekip sahaya indi ve denetimler yoğunlaştırıldı.

Kapalı Alanlarda Sigara İçmenin Cezaları

Kapalı alanlarda sigara içen bireylere ve işletmelere 2 bin liraya yakın ceza uygulanıyor.

uygulanıyor. Elektronik sigara kullanımı konusunda da kolluk kuvvetlerinin desteğiyle yoğun denetimler sürüyor.

Cezalar hem bireylere hem de işletmelere çift taraflı olarak uygulanıyor.

Farkındalık Çalışmaları ve Başvurular

Sigara bırakma polikliniklerine başvurular %85 oranında arttı. ALO 171 hattı ve sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla 200 bin vatandaşa danışmanlık hizmeti verildi. Ayrıca, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kurulan stantlarda tütün ürünlerinin zararlarına ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Vatandaşlar, kapalı alanlarda sigara kullanımı ihlali gördüklerinde ALO 184 ve "Yeşil Dedektör" hattını arayarak bildirimde bulunabiliyor.

Gelecek Planları ve Online Hizmetler

Çapraz denetim ekiplerinin sayısı artırılarak 7 gün 24 saat denetimler sıklaştırılacak. Yeni kampanya kapsamında tüm sağlıklı hayat merkezlerinde, hastanelerde ve ilçelerde sigara bırakma polikliniği planlanıyor. ALO 171 hattı ve polikliniklerden sonra online sigara bırakma danışmanlık hizmeti de devam edecek. Vatandaşlar, işlerinde veya evlerinde bu hizmetten online olarak faydalanabilecekler. Elektronik sigara ve satışı yasak olan tütün ürünlerinin denetlenmesi de İçişleri Bakanlığı tarafından artırılarak sürdürülecek.



