Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi. Tören, Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, aileler ve polis yakınları da duygulu anlar yaşadı. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının yeni mezunlarla daha da güçleneceğini belirtti ve adaylara başarılar diledi. Küçük, "Çok köklü tarihe ve üstün özelliklere sahip, çok üstün başarılar sağlamış bir teşkilatın mensubu olarak ne kadar gururlansalar azdır. Onların, milletimizin onlardan beklentileri doğrultusunda huzur ve güveni sağlamaya yönelik olarak insanlarımızın her zaman yanında olacaklarına, onlara karşı merhametli olacaklarına, suçluya ve kötü niyetli insanlara karşı da yeterince güçlü olarak ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi savunacağına inanıyorum." dedi.

Mezuniyet Töreninden Detaylar

POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç , mezunların taşıdığı üniformanın önemine vurgu yaptı ve "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır." ifadelerini kullandı.

, mezunların taşıdığı üniformanın önemine vurgu yaptı ve "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır." ifadelerini kullandı. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı 'nın video mesajı okundu.

'nın video mesajı okundu. Dönem birincisi Murat Şahin , yaş kütüğüne plaket çaktı.

, yaş kütüğüne plaket çaktı. Adayların yemin etmesinin ardından Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran dua okudu.

dua okudu. Mezun polis adayları kep atarak sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Törenin ardından bazı polis adayları evlilik teklifi yaptı.

Duygusal Anlar ve Kutlamalar

Törende, aday polislerin yakınları sevinç gözyaşları döktü. Mezuniyetin ardından Kadir Avcu, Nurdane Gürbüz'e; Mehmet Gürel Timurcioğlu ise Didem Küçük'e evlilik teklifi yaptı. Mezun olan polisler, aileleri ve arkadaşlarıyla bu özel günü kutladı.



