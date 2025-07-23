Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti

Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Bulgaristan Türk Vatandaşlarına Vize Kolaylığı Sağladı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
MEB 'Denklik Kılavuzu 2025'i' Yayımladı
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Sigara Bırakma Polikliniklerinde Başvuru Oranları Yükseldi
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
Orman Yangınları Kontrol Altında: İzmir, Sakarya ve Eskişehir
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
TYT Matematikte 305 bin öğrenci sıfır çekti!
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Tüketici güven endeksi Temmuzda düştü
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Aylık Ortalama Kazancı En Yüksek Bölümler
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Yüksek Sesi Şikayet Etti, Engelli Kadına 5 Kişi Saldırdı
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Erdoğan: Erzurum Kongresi Milli Birliğimizin Temelidir
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Yabancı İşçi Sınırdışı Masrafları Artık İşverene Yüklenecek
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Çıkan 61 orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
Meclis tatile girdi: Vekil istifaları peş peşe geldi
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
İstanbul polisinden helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Temmuz ayı faiz kararı yarın açıklanacak
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Denize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor ceza
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savcı Şifreleriyle Usulsüzlük ve Rüşvet İddiası! Zabıt Katibine 1190 Yıl Hapis İstemi
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
Savunma Sanayisinde Devrim! Roketsan'dan 6 Yeni Ürün
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık Uyarısı
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Türkiye, ilk hipersonik füzesini tanıttı: Tayfun Block 4 sahnede
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Bakan Fidan'dan Suriye Uyarısı: Müdahale ederiz
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Valilik Dava Açtı, O İlde Ekmek Zammı İptal Oldu
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Sürüyor! Kilogram 4,4 Milyon TL'yi Aştı
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
İstanbul'da 40 Derece Alarmı! Mesai Saatleri Değişsin Önerisi
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türk takımları dünyada tartışılıyor: Bu paralar nasıl harcanıyor?
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Türkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Erdoğan: Güç Dengeleri Yeniden Şekilleniyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
Engelsiz İşgücü Uyum Programı hayata geçiyor
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Adana'da 323 Polis Adayı Mezuniyet Töreniyle Yemin Etti

Adana Kemal Serhadlı POMEM'de 323 polis adayı mezun oldu. Törende yemin eden adaylar, aileleriyle sevinçlerini paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 14:40, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 14:49
Yazdır

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı için mezuniyet ve yemin töreni düzenlendi. Tören, Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, aileler ve polis yakınları da duygulu anlar yaşadı. Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatının yeni mezunlarla daha da güçleneceğini belirtti ve adaylara başarılar diledi. Küçük, "Çok köklü tarihe ve üstün özelliklere sahip, çok üstün başarılar sağlamış bir teşkilatın mensubu olarak ne kadar gururlansalar azdır. Onların, milletimizin onlardan beklentileri doğrultusunda huzur ve güveni sağlamaya yönelik olarak insanlarımızın her zaman yanında olacaklarına, onlara karşı merhametli olacaklarına, suçluya ve kötü niyetli insanlara karşı da yeterince güçlü olarak ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi savunacağına inanıyorum." dedi.

Mezuniyet Töreninden Detaylar

  • POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç, mezunların taşıdığı üniformanın önemine vurgu yaptı ve "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır." ifadelerini kullandı.
  • Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın video mesajı okundu.
  • Dönem birincisi Murat Şahin, yaş kütüğüne plaket çaktı.
  • Adayların yemin etmesinin ardından Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran dua okudu.
  • Mezun polis adayları kep atarak sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
  • Törenin ardından bazı polis adayları evlilik teklifi yaptı.

Duygusal Anlar ve Kutlamalar

Törende, aday polislerin yakınları sevinç gözyaşları döktü. Mezuniyetin ardından Kadir Avcu, Nurdane Gürbüz'e; Mehmet Gürel Timurcioğlu ise Didem Küçük'e evlilik teklifi yaptı. Mezun olan polisler, aileleri ve arkadaşlarıyla bu özel günü kutladı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber