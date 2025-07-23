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Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı

Bakanlık, çocuklara yönelik ürünlerde riskli bulgulara karşı toplatma ve yasaklama gibi yaptırımlar uygularken tüketicileri de uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 15:07, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 15:08
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Güvensiz Ürünlere 24,2 Milyon TL Ceza: Bakanlık Uyardı

Ticaret Bakanlığı, 2025'in ilk 6 ayında güvensiz ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde 1.071 firmayı inceledi ve 2.032 parti ürünü kontrol etti. Uygunsuz ürün arz eden firmalara toplam 24,2 milyon TL idari para cezası verildi. Özellikle çocuklara yönelik ürünler mercek altına alınırken, riskli bulunan ürünler için toplatma, yasaklama ve kamuoyu duyurusu gibi yaptırımlar uygulandı. Bakanlık, tüketicilere alışveriş yaparken ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca, güvensiz ürün bildirimlerinin yer aldığı internet sitesinin 5,5 milyonun üzerinde ziyaret aldığı belirtildi.

Denetimlerde Öne Çıkan Sonuçlar

  • 1.071 firma incelendi.
  • 2.032 parti ürün kontrol edildi.
  • Uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.
  • Özellikle tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi faaliyetleri yoğun şekilde sürdürüldü.
  • Uygunsuz ürünler için toplatma, yasaklama ve kamuoyu duyurusu gibi yaptırımlar devreye alındı.

Hassas Tüketici Gruplarına Yönelik Denetimler

Açıklamada, özellikle bebekler ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik ürünlerin analiz sonuçlarına göre denetlendiği, kimyasal, fiziksel ve mekanik risklerin yanı sıra etiket bilgilerinin de incelemeye tabi tutulduğu belirtildi.

Sıfır Tolerans Politikası ve Bilimsel Analizler

Ticaret Bakanlığı, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" anlayışıyla hareket edildiğini vurgularken, bilimsel analizlere dayalı risk değerlendirmeleriyle oluşturulan denetim planlarıyla her ürünün titizlikle takip edildiğini belirtti.

Tüketicilere Çağrı ve Bilgilendirme

Tüketicilere, alışveriş yaparken ürünlerin etiket bilgilerine dikkat etmeleri çağrısı yapılırken, güvensiz ürün bildirimlerinin yer aldığı internet sitesinin 5,5 milyonun üzerinde ziyaret aldığı bilgisi de paylaşıldı.

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