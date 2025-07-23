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Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

İstanbul'un fethinden sonra 481 yıl boyunca cami olarak hizmet veren, 1934'te müze statüsü kazanan Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının ardından geçen beş yılda camiyi yaklaşık 40 milyon kişi ziyaret etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 15:18, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 15:19
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Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla Ayasofya Camii, hem ibadethane hem de kültür mirası olarak yaşatılıyor.

Üst kat galeri yabancı turistlerin ziyaretine açık

24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan caminin alt katı Müslümanların ibadetine ayrılırken, üst kat galeri yabancı turistlerin ziyaretine açık tutuluyor. Bu düzenlemeyle ibadet edenlerle ziyaretçilerin alanları ayrıştırılarak daha sağlıklı bir ibadet ortamı sağlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan camide, UNESCO'nun tavsiyesi üzerine, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde yabancı turistlere çok dilli rehberler eşliğinde bilgi veriliyor.

Her yıl yaklaşık 10 ila 15 milyon kişiyi ağırlıyor

Ayasofya-i Kebir Camii, yeniden ibadete açılmasının ardından tarihsel rolüne uygun biçimde bir ilim ve kültür merkezi olarak da hizmet vermeye başladı.

Pandemi sonrası dönemde ziyaretçi ilgisinin daha da arttığı Ayasofya-i Kebir Camii, her yıl yaklaşık 10 ila 15 milyon kişiyi ağırlıyor. Beş yıl gibi kısa bir sürede camiyi 40 milyona ulaşan kişi ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Camii, hem ibadet hem kültür hem de manevi rehberlik merkezi olarak İstanbul'un en önemli ziyaret noktalarından biri olmaya devam ediyor.

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