Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını 3. gününde

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan, 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen ve 4 köyün boşaltılmasına neden olan yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu, çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 0-22. kilometreleri arası, yangının tekrar artması nedeniyle her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, Osmaneli OSB Kavşağı üzerinden alternatif yollarla sağlanmaktadır." bilgisi verildi.