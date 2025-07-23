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Bakan Memişoğlu Açıkladı: Sezaryen Oranlarında Şaşırtıcı Düşüş!

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gereksiz sezaryenlerin önüne geçmek için başlatılan çalışmalarla sezaryen oranlarında dikkat çekici bir düşüş sağlandığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 16:06, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 16:08
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Bakan Memişoğlu Açıkladı: Sezaryen Oranlarında Şaşırtıcı Düşüş!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbben gereksiz olan sezaryenlerin önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, toplam sezaryen oranlarında yüzde 62,8'den yüzde 59,9'a kadar düşüş sağladıklarını belirtti. Türkiye'de sezaryen oranlarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerdiği sınırların üzerinde olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sezaryenin tıbbi gereklilik dışında tercih edilmesinin hem anne hem de bebek sağlığı üzerinde riskler oluşturduğunu ve doğurganlık kapasitesini sınırlayabildiğini ifade etti. Bu nedenle, normal doğumun yaygınlaştırılmasının sadece bir öncelik değil, aynı zamanda milletin geleceğine duyulan sorumluluğun bir gereği olduğunu söyledi.

Sezaryen Oranlarında Düşüş ve Eylem Planı

Bakan Memişoğlu, gereksiz sezaryenlerin azaltılması için yürütülen çalışmalar sonucunda primer sezaryen oranında 2,7 puanlık azalma sağlandığını belirtti. Yıllar sonra ilk kez sezaryen oranlarında düşüş eğilimi görülmesinin umut verici olduğunu ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini vurguladı.

'Her Gebeye Ebe' Projesi ve Sunulan Hizmetler

  • 81 ildeki kamu hastanelerinde toplam 407 ebe polikliniği açıldı.
  • Son 8 ayda yaklaşık 60 bine yakın gebe bu hizmetten faydalandı.
  • İlk gebeliğini yaşayan annelerin son 3 ayda bir ebeyle bire bir eşleşmesi sağlanıyor.
  • İlk kez anne olacak gebeler, gebelik sürecini planlamak ve rehberlik edecek ebesiyle tanışmak üzere ilçe sağlık müdürlüklerine ve sağlıklı hayat merkezlerine davet ediliyor.
  • Bu hizmet tamamen ücretsiz.

Anne Dostu Hastane Sayısı ve Diğer Destekler

  • Anne dostu hastane sayısı 132'den 184'e çıkarıldı.
  • Anne dostu hastanelerde doğum yapan anneler, tek kişilik konforlu odalarda doğum yapabiliyor.
  • Doğum sonrası ten tene temas ve emzirme gecikmeden başlatılıyor.
  • Gebe okulu sayısı bin 450'ye çıkarıldı.
  • 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasıyla 500 bin anne adayına rehberlik edildi.

Teşekkür Belgeleri

Bakan Memişoğlu, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında sezaryen oranlarını düşüren sağlık görevlileri adına toplantıya katılan il sağlık müdürlerine teşekkür belgesi verdi.


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