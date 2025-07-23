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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necdet Tuncer atandı

Tarımsal ürünler ve tarım zararlıları konusunda başarılı projeleriyle tanınan Necdet Tuncer, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 17:06, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 17:08
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Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Necdet Tuncer atandı

Tarımsal ürünler ve tarım zararlıları konusunda başarılı projeleriyle tanınan Necdet Tuncer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Batman İl Tarım ve Orman Müdürüğüne atandı.

YALOVA'DAN BATMAN'A UZANAN TARIM TECRÜBESİ

1982 doğumlu Necdet Tuncer, 2007 yılından itibaren Yalova'da çeşitli görevlerde bulundu. 2014 - 2020 yılları arasında Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü olarak görev yapan Tuncer, bu süreçte 350'nin üzerinde genç çiftçi projesinin uygulanmasına öncülük etti.

BİTKİSEL ÜRETİMDEN BİYOTEKNİK MÜCADELEYE KADAR GENİŞ BİR ALANDA PROJELER

2020-2025 yılları arasında Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü olarak görev yapan Tuncer, sebze projeleri, sera örtüsü yenileme çalışmaları, tıbbi-aromatik bitki üretimi, organik aronya ve organik midye gibi yenilikçi projelere imza attı. Aynı zamanda kivi, ceviz ve sebzede iyi tarım uygulamaları projeleri ile de dikkat çekti.

Bitki sağlığı alanında ise kesme gül ve Trabzon hurmasında biyoteknik mücadele, kivide kahverengi kokarca ile biyoteknik ve biyolojik mücadele gibi projeler yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Necdet Tuncer'in sahaya dayalı çalışmalarıyla Batman'da da önemli projelere öncülük etmesi bekleniyor.

Tuncer'in yeni görevine haftaya başlaması bekleniyor.

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