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Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ün 2025 ve 2026 takvimlerinde yer alıp almayacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 18:52, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 18:52
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Diyanet Açıkladı: Atatürk 2026 Diyanet Takviminde Olacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Diyanet takviminde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çeşitli vesilelerle geçtiğini ve 2026 takviminde de yer verilmesinin planlandığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan "Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almadığı" iddialarının tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, tarihe mal olmuş devlet büyükleri, ilim adamları, sanatkarlar ve milli kahramanlar gibi önemli şahsiyetlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e defaatle takvimde yer verildiği vurgulandı.

2025 ve 2026 Diyanet Takvimlerinde Atatürk'ün Yeri

  • 2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir.
  • 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır.
  • 2026 takviminin basımı henüz gerçekleştirilmemiştir.

Yanlış İddialara Tepki

Henüz baskısı yapılmayan 2026 takvimi ile ilgili ortaya atılan iddiaların, Başkanlığa yönelik art niyetli ve tarafgir bir yaklaşımın göstergesi olduğu ifade edildi.


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