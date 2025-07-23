Kültür Sanat Muhabirleri Güneydoğu Anadolu'da Tarihi Keşfe Çıkıyor!

Bu önemli etkinlikte, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yaygın ve yerel medyada görev yapan kültür sanat muhabirleri, Adıyaman'dan sonra Siirt, Bitlis ve Van illerinde tarihi ve kültürel dokuları yerinde görecek ve tarihte derin izler bırakan Asurlar, Persler ve Urartu medeniyetinlerinden günümüze kalan yapıları yerinde inceleme fırsatı bulacak.

İlk Durak: Siirt

Kültür Sanat Muhabirleri, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Cilalı Taş Devri'nden uzanan zengin tarihi ile Anadolu ve Mezopotamya'nın kesişim noktası olan Siirt'te buluşacak. Siirt Deliklitaş, Ulu Camii ve tarihi çarşı ziyaretlerinde bulunacak olan muhabirler, 25 Temmuz Cuma günü de Siirt Tillo Kalesi ve Veysel Karani Türbesi'ni ziyaret edecek. Ayrıca, Siirt'in Baykan ilçesinde de çeşitli ziyaretlere katılacaklar.

Bitlis'teki Kültür Yolculuk Uzun Soluklu Olacak

Siirt'ten sonra 25 Temmuz Cuma akşamı Bitlis'e geçecek olan Kültür Sanat Muhabirleri, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tangay'ı ziyaret edecek. Bitlis Kalesi, Kent Meydanı ve kültürel mirasları bizzat yerinde tanıyacaklar.

26 ve 27 Temmuz tarihlerinde Bitlis'te Nemrut Krater Gölü ve kardelası ile Şeyh Abdullah Tağı Türbesi ziyaret edilecek.

tarihlerinde Bitlis'te Nemrut Krater Gölü ve kardelası ile Şeyh Abdullah Tağı Türbesi ziyaret edilecek. Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ , kültür sanat muhabirlerini kabul edecek.

ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı , kültür sanat muhabirlerini kabul edecek. Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde de çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunulacak.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba , muhabirleri makamlarında kabul edecek.

ve Adilcevaz Belediye Başkanı , muhabirleri makamlarında kabul edecek. Ahlat'ta Selçuklu Mezarlığı ve müze gezisine katılacak olan muhabirler, Adilcevaz'da Kef Kalesi'ni keşfedecek.

Kültür Yolculuğunun Son Durağı Van

Kültür Sanat Muhabirlerinin Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları kapsamındaki etkinliklerinin son durağı Van olacak. Van Valisi Ozan Balcı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte, muhabirler Vali Balcı ile bir araya gelecek. Van'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görecek olan Kültür Sanat Muhabirleri, Van Gölü civarında da keşifler yapacak.