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Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 12 görevli yaralanırken, alevlerin arasından çıkan bir görevlinin ağlayarak müdürüne sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 19:55, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 20:44
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Alevlerin arasından kurtulduktan sonra ağlayarak müdürüne sarıldı

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede yapılan soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucunda ekipler zor anlar yaşadı. Yangının ortasından kurtarılan 12 yaralı, ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgede çalışmalar devam ederken, alevlerin olduğu alandan çıkan bir görevli kordinasyon merkezine ulaşınca müdürüne sarılıp gözyaşları içerisinde kaldı. Cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınan o anlar, yürekleri dağladı.

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