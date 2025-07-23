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'27 polis meslek eğitim merkezimizden 8 bin 44 polis mezun oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün, 27 polis meslek eğitim merkezimizde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, aziz milletimizin emanetini yüreğinde taşıyacak, 1918'i kadın, 6 bin 126'sı erkek, toplam 8 bin 44 kardeşimizin meslek hayatına adım attığı anın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 20:41, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 20:43
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'27 polis meslek eğitim merkezimizden 8 bin 44 polis mezun oldu'

Yerlikaya, Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen mezuniyet törenindeki konuşmasına, emniyet teşkilatı mensuplarını ve ailelerini selamlayarak başladı.

"Bugün, 27 polis meslek eğitim merkezimizde eğitim sürecini başarıyla tamamlayan, aziz milletimizin emanetini yüreğinde taşıyacak, 1918'i kadın, 6 bin 126'sı erkek, toplam 8 bin 44 kardeşimizin meslek hayatına adım attığı anın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullanan Yerlikaya, ayrıca 162 komiser yardımcısının da emniyet teşkilatı kadrolarına katılacağını ve mezun olan 32 misafir öğrencinin hizmet etmek üzere ülkelerine döneceğini söyledi.

Mezunlara hitap eden Yerlikaya, giyecekleri üniformanın millet tarafından dokunduğunu ve giydirildiğini kaydederek, Abdürrahim Karakoç'un "İncitme" adlı şiirinden bazı dizeleri seslendirdi.

Bakan Yerlikaya, "Polislik, suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın, her ne pahasına olursa olsun milletini korumanın adıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca mazluma zulmedenlerin korkusu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" ilkelerinin, kırmızı çizgileri ve rehberleri olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, "Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Teröre, zehir tacirlerine, kaçakçılara, şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız. Hangi renk bültenle aranırsa aransın, ister sınırlarımızda, ister sınır ötesinde, suçluları takibimiz asla bitmeyecek. Hangi ine girerlerse girsinler, onları tek tek yakalayacağız. Milletimizin karşısında duran, karşısında bizi bulacak. Hiçbirine aman vermeyeceğiz. Tüm suçluları ve suç odaklarını da gün ışığına hasret bırakacağız." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, milletin güvenliğini önceleyen her adımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığının ve desteğinin en büyük güçleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu güven ve destekleriniz için şükranlarımı arz ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, tüm kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Bugün, bu kutsal göreve başlayacak yiğitlerimize, yürekten başarılar diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında, huzuru, güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz kaim, devletimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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