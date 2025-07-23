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Bakan Fidan: Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri sürecine ilişkin, "Nihai hedef, elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 21:25, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 21:34
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Bakan Fidan: Nihai hedef barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir

Fidan, Çırağan Sarayı'nda Türkiye'nin ev sahipliğinde, Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenen barış müzakereleri kapsamındaki Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın açılışında hitapta bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yürütülen doğrudan görüşmelerin üçüncü turu için bir araya geldiklerini belirten Fidan, amaçlarının "bedeli bir hayli yüksek bu kanlı savaşı" bir an önce sonlandırmak olduğunu ifade etti.

Fidan, bu görüşmelerin gerçekleşmesi için irade ortaya koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e; savaşın sonlandırılması için süreci destekleyen ABD Başkanı Donald Trump'a ve görüşmelere doğrudan ya da dolaylı destek veren diğer tüm liderlere teşekkür etti.

- "Türkiye, Rusya-Ukrayna barışı için ilk günden itibaren yoğun çaba gösteriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmalarla dolu bölgede "barış meşalesini" yıllardır taşıyan bir lider olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye, kendisinin liderliğinde Rusya-Ukrayna barışının hayata geçmesi için ilk günden itibaren yoğun çaba göstermektedir." dedi.

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk iki turdaki görüşmelerde önemli sonuçlar elde edildiğini anımsatarak, bugüne kadar gerçekleştirilen esir değişimlerinin, insani sonuçları bakımından uluslararası toplumca takdir edildiğini memnuniyetle gördüklerini dile getirdi.

İkinci tur görüşmelerde tarafların ateşkes ve barışa dair perspektiflerini yansıtan memorandumları teati etmelerini önemli bir gelişme olarak gördüklerini aktaran Fidan, aradan geçen sürede müzakere heyetlerinin teknik düzeyde temasları sürdürdüğünü söyledi.

- "Nihai hedef, barışa giden yolu inşa edecek ateşkes"

Fidan, bugünkü üçüncü müzakere turunda temenninin, tarafların taahhüt ettikleri muhtıralar üzerinde öze dönük ve sonuç odaklı istişareler gerçekleştirmeleri olduğuna dikkati çekerek, "Nihai hedef, elbette ki barışa giden yolu inşa edecek bir ateşkestir." ifadesini kullandı.

Ev sahibi olarak Türkiye'nin rolünün iki ülkenin de kendisini güven içinde hissedeceği bir müzakere ortamı sağlamak olduğunu kaydeden Fidan, kolaylaştırıcı olarak Türkiye'nin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, diplomasinin bir süreç olduğunu ancak bu sürecin her yeni adımda somut kazanımları artırarak olumlu ilerleme kaydedildiği takdirde anlam kazandığını ifade etti.

Türkiye'nin tarafların sağlayacakları mutabakata bağlı olarak sürecin ilerlemesi için üzerine düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazır olduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Ateşkes yönünde bir anlayış oluştuğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur. Esir değişimlerini daha yapısal bir metodoloji temelinde yürütme konusunda da katkı verebiliriz. İstanbul görüşmeleri vesilesiyle diplomasi ve diyaloğun, barışın temininde çatışma ve silahlardan daha etkili olduğunu tüm dünyaya gösterme fırsatımız oluyor."

Fidan, heyetlere teşekkür ederek, bugün gerçekleştirilecek görüşmelerin Ukrayna ve Rusya halkları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.

- Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinin üçüncü turu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılıyor.

Rus heyetinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin bulunuyor.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya yer alıyor.

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