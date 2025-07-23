Sakarya'da çıkan orman yangını 4. gününde
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, dördüncü gününde de söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 21:47, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 22:11
Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda 4 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kısmi olarak kontrol altına alınan yangın sonrası Bayat Mahallesi'ndeki ormanlık alan tekrar alevlendi.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra Bayat Mahallesi'ndeki vatandaşlar, tankerli traktörlerle söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Bazı alanlarda kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.