İzmir'de otluk alanda çıkan yangın 8 eve hasar verdi

Jandarma ekipleri, yangına neden olduğundan şüphelenilen bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın bir süre sonra genişleyerek bölgedeki zeytin bahçesine ve evlere sıçradı.

Atatürk Mahallesi'nde kara yolunun kenarındaki otluk alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

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