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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 08:15, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 08:58
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 144 Kilo Skunk Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 144 kilogram skunk ele geçirildiğini ve 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Esenyurt'ta iki araç ve bir adrese yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonun Detayları

  • 144 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
  • 5 şüpheli yakalandı.
  • Operasyon, iki araç ve bir adrese yönelik olarak gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Valisi'ni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti. "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.


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