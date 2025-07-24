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Orman şehitlerinin naaşları Ankara'da

Eskişehir'de rüzgarın ters dönmesi sonucu 10 orman işçisi şehit oldu. Şehitlerin naaşı, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 08:58, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 09:14
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde devam eden orman yangını, büyük bir acıya sahne oldu.

İlçeye bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 5'i AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman işçisi şehit oldu.

İşçilerin şehit olması herkesin yüreğini yakarken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

ŞEHİTLERİN NAAŞLARI ANKARA'DA

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman şehitlerinin naaşları, kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirildi.

Orman şehitlerinin naaşları, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından, Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Ankara'ya getirildi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı önünde bekleyen çok sayıda şehit yakını ve AKUT görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

Şehitlerin cenazeleri, kimlik tespiti ve DNA incelemesinin ardından ailelerine teslim edilecek.

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