Altın Fiyatlarında Düşüş Sürüyor: Gram Altın 4.393 Lira

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 393 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 lira seviyesinde tamamlamıştı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 oranında gerileyerek 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 358 lira, cumhuriyet altını ise 29 bin 683 lira seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlayarak yüzde 0,3 azalışla 3 bin 376 dolar seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

Piyasalarda Takip Edilecek Gelişmeler

TCMB'nin faiz kararı

ECB'nin faiz kararı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri

Teknik Analiz ve Seviyeler

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.



