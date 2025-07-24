Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Gözaltı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda madde ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 10:35, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 10:42
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Moderevler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır:
Operasyonun Detayları
- 133 gram sentetik uyuşturucu
- 10 gram esrar
- 99 sentetik hap
Gözaltına Alınan Şüpheliler
- H.D.
- R.E.
- E.B.
- İ.G.
- H.D.
- A.S.
- Y.D.