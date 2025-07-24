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İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle yarından itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidileceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 10:41, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 10:42
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İzmir Çeşme'de her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Bölgede her gün 7 saat su kesintisi uygulanacak

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilediği aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

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