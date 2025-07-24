Memur-Sen Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu, 1 Ağustos'ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin taleplerini açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir'de orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman çalışanları ve AKUT gönüllüleri için başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Konfederasyon, mevcut ekonomik şartların memur maaşlarını baskıladığını, açlık ve yoksulluk sınırında sıkışmış bir ücret yapısının sürdürülemez olduğunu vurguladı. Geçmiş toplu sözleşmelerde yaşanan mutabakat eksikliği ve Hakem Kurulu kararlarının memur aleyhine sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

Ekonomik Talepler ve Zam Oranları

Memur-Sen'in kamuoyuyla paylaştığı tekliflerin bazı başlıkları aşağıda sıralanmıştır:

2026 yılı için: Ocak ayında 10.000 TL taban aylık zammı , %10 refah payı ve %25 oranında artış Temmuz ayında ise %20 oranında zam

2027 yılı için: Ocak ayında 7.500 TL taban aylık zammı ve %20 oranında zam Temmuz ayında ise %15 oranında maaş artışı



Toplamda 2026 yılı için kümülatif %88, 2027 yılı için ise %46 oranında zam talep edildi. Buna göre, bekar ve sendika üyesi en düşük memur maaşının 2026 Ocak itibarıyla net 74.930 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Sosyal ve Özlük Hakları İçin Talepler

Eş yardımının 11.700 TL'ye , çocuk yardımının ise çocuk sayısına göre 8.775 TL'ye yükseltilmesi

, çocuk yardımının ise çocuk sayısına göre Ücretli doğum izninin 16 haftadan 60 haftaya çıkarılması

Ramazan ve Kurban bayramlarında 23.400 TL ikramiye verilmesi

Kira yardımı yapılması

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli hale getirilmesi

Giyecek yardımı ve fazla mesai ücretlerinin artırılması

Emekli aylıklarıyla görev aylıkları arasındaki uçurumun kapatılması

Gelir vergisi oranının %15'e sabitlenmesi

Ayrıca kamu personel sisteminin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hazırlanan "Kamu Personel Sistemi: Tarihçe-Tespit-Teklif" başlıklı raporla kapsamlı bir reform çağrısı yapıldı.

Geniş Kapsamlı Teklif Paketi

Memur-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında hazırladığı toplam teklif sayısı 956 oldu. Bu teklifler arasında kamu görevlilerinin geneline yönelik 171 madde ve hizmet kollarına ilişkin 785 madde yer alıyor. Geçmiş sözleşmelerde kayıt altına alınmasına rağmen hayata geçirilmeyen 3600 ek gösterge, harcırah ve yiyecek yardımı gibi konuların da bu dönem çözüme kavuşturulması talep edildi.

Toplu Sözleşme Süreci Başlıyor

1 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerekiyor. Memur-Sen, bu sürecin kamu vicdanına uygun, devlet ciddiyetiyle yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Basın toplantısının sonunda, tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı da kutlandı.