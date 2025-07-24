Finansal Hizmetler Güven Endeksi Temmuzda Azaldı

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), temmuz ayında bir önceki aya göre 9,2 puan azalarak 162 seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre FHGE, temmuzda geçen aya göre 9,2 puan azalarak 162 seviyesine indi.

FHGE'yi Etkileyen Faktörler

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği görüldü.

İş Durumu ve Talep Değerlendirmeleri

Son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.

Son üç ayda hizmetlere talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıfladı.

Gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise bir miktar güçlendi.

İstihdam Değerlendirmeleri

Son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Sektörel Güven Endeksleri

2025 yılı temmuz ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde: