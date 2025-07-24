Sürveyan Kadroları Boş Kaldı

KPSS 2025/1 tercih sonuçları açıklandı ve sonuçlara göre bazı önemli kadrolar boş kaldı. Özellikle 17 sürveyan kadrosu için atama yapılamadı.

Ayrıca, 1 mühendis kadrosu ile TMO'ya alınacak olan 1 kontrol mühendisi kadrosu da boş kaldı.

Boş Kalan Kadrolar