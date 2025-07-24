Konutta 'gayrimenkul sertifikası' dönemi: İşte projenin detayları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunan Gayrimenkul Sertifikası projesini hayata geçirdi. Projeye ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları....

İstanbul'da düzenlenen toplantıda projenin detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı.

Vatandaşlara küçük birikimlerle konut projesine ortak olma imkanı sunulan "Gayrimenkul Sertifikası"nın merak edilen soruları ve cevapları haberimizde:

Gayrimenkul Sertifikası nedir?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da işlem gören, küçük birikimlerle büyük bir konut projesine ortak olmanızı sağlayan ve SPK tarafından denetlenen bir yatırım aracıdır. Gayrimenkul Sertifikası, küçük paylarla büyük yatırımlar yapma fırsatı sunar.

Bu sertifikalar hangi projeye aittir ve bu proje neden önemlidir?

Bu Gayrimenkul Sertifikaları; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iş birliğiyle, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek "Damla Kent" projesine aittir. Proje; İstanbul Havalimanı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile büyük ulaşım ve metro akslarına yakınlığı sayesinde İstanbul'un yeni yaşam merkezi olarak öne çıkan stratejik bir bölgede yer alır.

Damla Kent projesinin büyüklüğü nedir? Hangi sosyal donatılar ve yaşam alanları bulunacak?

Proje, 1,2 milyon metrekareyi aşan inşaat alanında 5 bin 325 konut ve 244 ticari üniteden oluşmaktadır. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış olan projede; kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, hamam, sauna, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, parklar ve dinlenme alanları gibi modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan birçok sosyal imkan yer alır.

Gayrimenkul Sertifikası'nı nasıl ve nereden satın alabilirim?

4 - 8 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki halka arz döneminde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya bu kurumların aracı kurumları üzerinden talepte bulunabilirsiniz. Halka arz sonrası, Gayrimenkul Sertifikası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak ve yatırım hesabınız üzerinden tıpkı hisse senedi gibi alıp satabileceksiniz.

Halka arzda bir Gayrimenkul Sertifikası fiyatı ne kadar olacak?

Tüm vatandaşların gayrimenkule kolayca yatırım yapabilmesi için sertifika halka arz fiyatı, gayrimenkullerin satış fiyatı üzerinden % 24,1 indirimle 7,59 TL olarak belirlenmiştir.

Yatırıma başlamak için alt veya üst limit var mı?

Herhangi bir üst limit yoktur. Alt limit ise sadece bir adet sertifika bedelidir. Yani 7,59 TL ile bu büyük yatırıma ilk adımı atabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?

Gayrimenkul Sertifikanızın değerini yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımında faiz veya düzenli taksit ödemesi var mı?

Bu yatırım modelinde peşinat, taksit ya da faiz gibi geleneksel ödeme yükümlülükleri bulunmaz. Tamamen kendi bütçenize göre, dilediğiniz zaman alım yapabilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?

Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi, Gayrimenkul Sertifikası alım-satımında da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

Gayrimenkul Sertifikası değer kaybederse ne olur?

Gayrimenkul Sertifikaları, tıpkı Borsa İstanbul'da işlem gören diğer menkul kıymetler gibi, arz-talep dengesi ve genel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat dalgalanmaları yaşayabilir. Ancak, Gayrimenkul Sertifikası'nı diğerlerinden ayıran temel bir özellik bulunmaktadır: Sertifika, somut bir gayrimenkul projesinin payını temsil eder.

Biriktirdiğim sertifikalarla nasıl ev sahibi olurum? Asli Edim nedir?

Asli Edim, almak istediğiniz konut için gerekli olan Gayrimenkul Sertifikası adedine ulaştığınızda, proje sonunda konutun tapusunu alma hakkınızdır. Hedeflediğiniz daire için gereken sertifika adedine ulaştığınızda bu hakkı kullanmak için başvurabilirsiniz.

Her daire için aynı sayıda mı sertifika gerekir? Şerefiye farkı ne anlama geliyor?

Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı denir. Bu fark, o daire için gereken sertifika adetlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınır.

Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.

İstediğim daire için gereken sertifika sayısı proje süresince değişir mi?

Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında belirlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.

Evimi proje bitmeden seçebilir ve rezerve edebilir miyim?

Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvuru yaparak istediğiniz daireyi tercih etme hakkına sahip olur ve ön sözleşme yapabilirsiniz.

Bir daireyi birden fazla kişi ortaklaşa alabilir miyiz?

Evet. Paylı mülkiyet modeli sayesinde birden fazla kişi tek bir konuta ortak olabilir. Tapu, herkesin adına hissesi oranında çıkarılır.

Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?

Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı için tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.

Ev sahibi olduğumda tapu işlemleri nasıl olacak?

Asli Edim hakkınızı kullanıp gerekli şartları yerine getirdiğinizde, proje tamamlanır tamamlanmaz konutun kat mülkiyeti tapusu adınıza tescil edilir ve size teslim edilir.

Ev almak istemiyorsam yatırımımı nasıl nakde çevirebilirim?

Gayrimenkul Sertifikalarınızı nakde çevirmenin iki yolu bulunmaktadır:

1-Sertifikalarınızı Borsa İstanbul'da dilediğiniz zaman anlık piyasa fiyatından satabilirsiniz.

2-Proje sonunu bekleyip "Tali Edim" hakkınızı kullanarak nakit ödeme alabilirsiniz.

Tali Edim süreci nasıl işler?

Proje sonunda, asli edime konu olmayan tüm daireler Emlak Konut tarafından şeffaf bir açık artırmayla satışa çıkarılır. Bu satışlardan elde edilen toplam gelir, elinizdeki sertifika oranında hesaplanarak yatırım hesabınıza nakit olarak yatırılır.

Borsa İstanbul'da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?

Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından, paranız en geç 2 iş günü içerisinde yatırım hesabınıza geçer.

Proje sonunda açık artırmada satılmayan evler ne olur?

Bu durumda TOKİ'nin alım garantisi devreye girer. Satılamayan tüm konutlar, izahnamede belirtilen koşullarla TOKİ tarafından satın alınır. Bu, yatırımınızın nakde dönüşünü garanti altına alan en önemli güvencedir.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımından temettü veya düzenli kira geliri elde edilir mi?

Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın borsadaki değer artışından veya proje sonundaki Tali Edim nakit ödemesinden oluşur.

Gayrimenkul Sertifikası yatırımının arkasındaki en temel güvence nedir?

Projenin arkasında Türkiye'nin iki köklü kurumu olan TOKİ ve Emlak Konut bulunmaktadır. Yatırımcı hakları SPK güvencesi altındadır ve sertifikalar borsada işlem görmektedir. Tüm süreç güvenilir kurumlar tarafından denetlenmektedir.

TOKİ ve Emlak Konut'un rolleri ve garantileri tam olarak nedir?

TOKİ, arsanın sahibi ve projenin tamamlanma garantörüdür. Bu kapsamda projenin tamamlanmasını ve satılmayan evlerin alınmasını garanti eder. Emlak Konut, projenin geliştiricisi, yöneticisi ve Gayrimenkul Sertifikası'nın ihraççısıdır.

Proje gecikirse veya tamamlanmazsa haklarım nelerdir?

Projenin olası gecikmesi durumunda yatırımcıların mağdur olmaması için, izahnamede belirtilen koşullarda kira getirisine denk gelen bir tazminat (cezai şart) ödenmesi taahhüt edilmektedir.

Süreç şeffaf bir şekilde mi işliyor?

Evet. Tüm süreç, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından denetlenir. Projeyle ilgili tüm önemli gelişmeler, finansal raporlar ve ilerleme durumları, halka açık olan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şeffaf bir şekilde duyurulur.

Sertifikalarım çalınabilir veya kaybolabilir mi?

Hayır. Sertifikalar fiziki olarak basılmaz. Tıpkı hisse senetleri gibi, tüm sertifikalarınız Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde, adınıza kayıtlı yatırım hesabınızda elektronik olarak güvenle saklanır.

Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli faizsiz finans prensiplerine uygun mu?

Evet. Gayrimenkul Sertifikası yatırım modeli, katılım finans ilkelerine uygun şekilde tasarlanmış ve bu uygunluk, bağımsız bir İcazet Belgesi ile onaylanmıştır.