Mersin'de bir kişi annesini bıçakla öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay, Deveci Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve girdiklerinde, Ali D. (48) isimli şahsın annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ali D. gözaltına alındı.

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