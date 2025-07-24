KPSS 2025/1 İle En Düşük Puanla Atama Yapılan Lisans Kadroları

2025/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı ve en düşük puanla atama yapılan 10 kadro belli oldu.

Bu yılın atamalarında en düşük puan 68,817 ile Muğla'da Denizcilik Sörvey Mühendisi kadrosuna gerçekleşti. En yüksek puan ise 78,990 olarak kaydedildi.

Denizcilik Sörvey Mühendisliği kadroları, birçok ilde düşük puanlarla atama imkanı sundu.

En Düşük Puanla Atama Yapılan 10 Kadro