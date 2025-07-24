Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Ekonomistlerin beklentisi, bankanın faizi 250 baz puan indirmesi yönündeydi. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise, yüzde 35 olmuştu.

Banka ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Nisanda faiz 350 baz puan artırılmıştı

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan süreç sonrasında TL varlıklarda yaşanan sarsıntıya karşılık, Merkez Bankası sıkılaştırmanın dozunu arttırmış ve ilk olarak 20 Mart'taki ara toplantı kararıyla gecelik vadede borç verme faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltmişti. TCMB 17 Nisan'daki PPK toplantısında ise, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı.

Banka, haziran ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında ise, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutmuştu.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."