Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?

Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Bu karar, ekonomistler tarafından farklı açılardan değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı bu faiz indirimi, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Ekonomistler, faiz indiriminin gerekçeleri ve olası etkileri üzerinde çeşitli analizler sundu.

Ekonomistlerin Değerlendirmeleri