Faiz İndirimini Ekonomistler Nasıl Yorumladı?
Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek, yüzde 43 seviyesine çekti. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 24 Temmuz 2025 15:24, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 15:40
Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Bu karar, ekonomistler tarafından farklı açılardan değerlendirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı bu faiz indirimi, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde geniş yankı buldu. Ekonomistler, faiz indiriminin gerekçeleri ve olası etkileri üzerinde çeşitli analizler sundu.
Ekonomistlerin Değerlendirmeleri
- Mahfi Eğilmez: "TCMB faizi 3 puan indirdi. Böylece yeni politika faizi %43'e, gecelik borç verme faizi %46'ya inmiş oldu."
- Prof. Dr. Hakan Kara: "Merkez Bankası 250 baz puan beklentimin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi. Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar. Hayırlı olsun."
- Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: "Politika faizi üretime, makro ihtiyati politikalar tüketime mesaj olabilir. Yıl sonu enflasyonunun %30, politika faizinin %35 civarında olacağı yönünde genel bir beklenti var. Fiyatlara girmeye başlayan bu ana beklenti değişmedikçe yarın ve sonrasında yapılacak toplantı kararlarının beklentilerden 50-100 baz puan farklı olmasının etkisi sınırlı olacaktır. İlk adım sonraki adımlardan güçlü olabilir. Ağırlıklı beklentimiz politika faizinin 350 baz puan ineceği yönünde."
- E507 hesabı: "Politika faizi %3 indi = %43,00. Koridor genişliği korundu. Temmuz TÜFE yüksek gelecek biliyoruz. Bu durum geçici. İndirimlere devam edebiliriz ama hızını, talep ve enflasyon şartları belirleyecek. Reel faizi fazla düşürmeyeceğiz."
- Prof. Dr. Ensar Yılmaz:
- Her hızlı inişin sert çıkışı olmuş.
- Faizi yüksek tutan enflasyon başarısızlığı.
- Uzun süre adı ile müsemma "politika" değişkeniydi, şimdi biraz daha afilli teknokrat bir değişken.
- Faiz, politikacı ile teknokrat arasındaki gerilimin her daim kritik değişkeni.
- Prof. Dr. Serap Durusoy: "Metinde parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek ifadesi kredilere ilişkin büyük bir adımın gelmeyeceğini gösteriyor. Yani kredi büyümesi kontrollü olacak. TCMB'nin adımların büyüklüğü ifadesi yani (faiz indiriminin devam edeceği) ama miktarının toplantı bazlı belirleneceği ifadesi önemli. TCMB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştıran temel nedenler enflasyondaki ataletin kırılamaması, enflasyon beklentilerindeki ayrışma ve mali disiplinde uyum sağlanamaması etkili. Adımların büyüklüğünün toplantı bazlı olacağı demek faiz indiriminin otomatik gerçekleşeceği anlamına gelmez. Aylık enflasyon burada belirleyici olacak."
- Banu Kıvcı Tokalı: "TCMB faiz kararı notunda, faiz indirimlerinin devamının gelebileceğine dair mesaj bulmak mümkün: Enflasyonda kısa vadede geçici yükseliş beklentisine karşın; talep koşullarının enflasyonu düşürmede katkısının artacağına inanıyor. Ancak önemli bir nokta olarak; faiz indirimlerinin temkinli sürdürüleceğine dair kararlılık da açık: 'fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruş devam edecek.' Daha önceki notlarda, 'para politikasında kararlı duruş' şeklinde daha genel bir ifade yer alıyordu."
- Dr. Burcu Aydın: "Merkez Bankasından ileriye dönük yönlendirme: 'Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.' Türkçe meali: Enflasyondaki ataleti kıramazsak 2026'da faiz indirimi beklemeyin."
- İris Cibre: "Temmuz 2026'da Faizin %33'e ulaşması ile ortalama yıllık politika faizi de %36 olacak, bileşik %43,15. Enflasyon beklentisi %23,4. Reel faiz hala %15,8 ile yüksek seviyede. Hala, kısa vadede USD talebi gerektirecek bir durum yok. Borçlanma maliyetlerinin gerilemesi ise zaman alacak."